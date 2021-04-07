Sıla ile İlker Kaleli aşk mı yaşıyor?
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Sıla ile İlker Kaleli aşk mı yaşıyor?

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Sıla ile İlker Kaleli aşk mı yaşıyor?

Geçen yıl ocak ayında şef Hazer Amani ile evlenen Sıla, bu yılın başında da boşanmıştı. Pandemi dönemini Bodrum'da geçirmeyi tercih eden şarkıcının, kalbini oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırdığı iddia edildi

Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı

Uzun yıllar kendisi gibi oyuncu Burçin Terzioğlu ile birlikte olan İlker Kaleli, ayrıldıktan sonra aşk hayatında mutluluğu bir türlü bulamamıştı.

'OLDUKÇA MUTLULAR'

Pandemi dönemini Bodrum'da geçirmeyi tercih eden şarkıcının, kalbini oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırdığı konuşuluyor. Posta'dan Suna Akyıldız'ın Bir aydır birlikte olan çiftin oldukça mutlu olduğu söyleniyor.

Kaynak: Snob Magazin

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