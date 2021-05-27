Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış

Müzik dünyasının başarılı sesleri arasında yer alan Sıla, şarkılarıyla olduğu kadar aşklarıyla da konuşuluyor. Oyuncu İlker Kaleliyle yeni bir aşka yelken açan Sıla'nın aşkını ilan ettiği paylaşıma yazdığı "Canımın canısın" sözünü, geçtiğimiz yıl eski eşi Hazer Amani ile paylaşımında da kullandığı ortaya çıktı.

Sanat dünyasında sesi en beğenilen isimlerden biri olan Sıla, seslendirdiği şarkıların yanı sıra rüzgarlı aşklarıyla da konuşulmaya devam ediyor. Ahmet Kural'la birlikteliklerinin ardından magazin gündeminden düşmeyen Sıla, daha sonra şef Hazer Amani'yle dünya evine girmişti.

Sıla'nın, mutlu başlayan evliliği de yürümedi ve geçtiğimiz yıl Amani'yle ayrılık kararı aldı. Güzel şarkıcının son olarak oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bir süredir aşk iddiaları karşısında sessiz kalan ikili, geçtiğimiz günlerde Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etti.

ÖNCE İLKER KALELİ PAYLAŞTI

Kaleli, sevgilisiyle fotoğrafını "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaştı.

SILA PAYLAŞIMINDA TEKRARA DÜŞTÜ

Sıla ise yayınladığı kareye, "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet... Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın." notunu düştü.

Ancak şarkıcının, Kaleli için kullandığı "Canımın canısın" sözünü, geçtiğimiz yıl eski eşi Hazer Amani ile paylaşımında kullandığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sıla, Amani ile bu fotoğrafını, "Canımın canısın" mesajı ile yayınlamıştı. 40 yaşındaki şarkıcının, eski eşi ve yeni sevgilisi için kullandığı kelimeler sosyal medyanın gündemine oturdu.