Sıkıyönetim Listesindeki Askeri Hakim ve Savcıların Yargılandığı Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"nde adı geçen 31 eski askeri hakim ve savcının yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.



Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada sanıklar ve avukatları söz alarak, savunmalarına ek yaptı.



Ankara dışında tutuklu sanıklar Beytullah Abakam, Rıdvan Akay, Yakup Öz, Numan Biber, Gültekin Özdemir, Emrah Gül, İsmail Savcı, Regaip Cıba, Sezer Çitli, Emin Veli İnan, Uğur Gültekin, Muhammet Vuran ve Gani Çetintaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya bağlandı.



Sanık Abakam, önceki aşamalarda yaptığı savunmaları tekrar ettiğini belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Abakam, "Ben darbenin olduğu gün, neden Gaziantep Askeri Mahkemesinde olduğumu açıklamıştım. Tutuklanması gereken birisi olduğu için işim gereği oradaydım. Başka bir maksadım yoktu." ifadelerini kullandı.?



Sanık Vuran da rahatsızlığı nedeniyle 75 kilo girdiği cezaevinde 59 kiloya düştüğünü kaydederek, kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle tahliyesine karar verilmesini talep etti.



Sanık Orhan Çelik de darbe girişimi sırasında izinde olduğunu, hiçbir şeyden haberinin olmadığını savunarak, konjonktür gereği tutuklandığını ileri sürdü. Eşi ve küçük kızının bu süreçte perişan olduğunu ifade eden Çelik, tahliyesini ve beraatını istedi.



Sanık Regaip Cıba ise haksız yere tutuklandığını ileri sürerek, "Bu devlet yaptığı haksızlıktan dolayı benden özür dileyecek. Hukuki olmayan saiklerle karar veriliyor. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.



Savcı tutukluluk halinin devamını istedi



Sanık Uğur Gültekin de darbe girişiminden asıl zarar görenin kendisi olduğunu savunarak, "15 Temmuz'da darbe girişimi oldu, birileri bastırdı. Ben işimden, özgürlüğümden oldum. Adamını bulan kendini tutuklanmaktan kurtardı ama işçi Mehmet'in oğlu içeride. Bizim siyasi veya başka türlü referansımız olmadığı için böyle tutukluyuz." diye konuştu.



Diğer sanıklar ve avukatları da tahliye talebinde bulunarak, suçlamaları reddetti.



Duruşmada, cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 15 Eylül'e erteledi.



İddianame



Sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü faaliyeti kapsamında zincirleme resmi belgede sahtecilik" ve "zincirleme nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 45 yıl 7'şer aya kadar hapis cezası isteniyor.



Milli Savunma Bakanlığının "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, FETÖ mensubu darbecilerce hazırlanan "Sıkıyönetim Gizli Mesaj Formları" ve "Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi" kapsamında yer alan şüpheliler ile darbe girişiminde bulunan askeri kanat arasındaki fikir ve eylem birliğinin ortaya çıkartılması, ayrıca FETÖ'nün, örgüt mensuplarını askeri yargıya yerleştirmek amacıyla 2009'daki askeri yargı hakim alımları ve mesleğe kabullerinde usulsüzlük yapıldığına dair iddiaların araştırılması amacıyla soruşturma yürütüldüğü belirtiliyor.