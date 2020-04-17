Sıkıştığı araçtan uzun uğraşlar sonucu kurtarılan sürücü hastaneye gitmemek için yalvardı
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Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Sıkıştığı araçtan uzun uğraşlar sonucu kurtarılan sürücü hastaneye gitmemek için yalvardı

Sıkıştığı araçtan uzun uğraşlar sonucu kurtarılan sürücü hastaneye gitmemek için yalvardı Yaralı sürücünün tedaviyi neden kabul etmediği hastanede ortaya çıktı Aydın- Kuşadası yolunda alkollü sürücü önündeki kamyonete çarptı: 1 yaralı Aydın'da gece yarısı bir kamyona arkadan çarpan...

17.04.2020 04:59 | Son Güncelleme: 17.04.2020 05:01
Sıkıştığı araçtan uzun uğraşlar sonucu kurtarılan sürücü hastaneye gitmemek için yalvardı

Sıkıştığı araçtan uzun uğraşlar sonucu kurtarılan sürücü hastaneye gitmemek için yalvardı

Yaralı sürücünün tedaviyi neden kabul etmediği hastanede ortaya çıktı

Aydın- Kuşadası yolunda alkollü sürücü önündeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

AYDIN - Aydın'da gece yarısı bir kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücü uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarıldı. Araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye gitmek istemiyorum diye görevlilere adeta yalvaran sürücünün tedaviyi niçin kabul etmediği hastanede alkol değeri ölçülünce ortaya çıktı. Hayati tehlikesi bulunmayan ancak 255 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olay gece yarısı saat 03: 00 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu Yenidörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın istikametinden Kuşadası istikametine gitmekte olan 34 VG 1578 plakalı kapalı kasa kamyonet önünde seyretmekte olan 34 NJ 0129 plakalı kamyona hızla çarptı. Büyük bir gürültü ile uyanan çevre sakinleri durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbar ederek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler kamyonet sürücüsünün araçta sıkıştığını görünce UMKE ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kamyonetin direksiyonunda sıkışıp kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan sürücü yaralı olmasına rağmen, bir türlü hastaneye götürülmeye ikna olmadı. Kuşadası'na gitmesi gerektiğini belirtip kendisinin bırakılmasını isteyen sürücü ambulansta muayene edilmeye ikna edilip ambulansa alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Tedaviyi neden kabul etmediği hastanede ortaya çıktı

Vücudunda çarpmaya bağlı ezikler ve direksiyonda sıkıştığı için ayaklarında yaralanma olduğu belirlenen sürücünün hayati tehlikesi olmadığı belirlenirken, yapılan alkol testinde ise 255 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Sürücünün ceza yememek için tedaviyi kabul etmediği ortaya çıktı. Polis ekiplerince ehliyetine el konulan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sıkıştığı araçtan uzun uğraşlar sonucu kurtarılan sürücü hastaneye gitmemek için yalvardı

Kaynak: İHA

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