ŞİKE KUMPASI DAVASI'NDA BUGÜN KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ), futbolda sözde şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla süren ve 88 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında kararın açıklanması bekleniyor.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ), futbolda sözde şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla süren ve 88 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında kararın açıklanması bekleniyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2016 yılından beri devam eden Futbolda Şike Kumpası Davası'nda sona gelindi. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında görülecek duruşmada, sanık savunmaları ve taraf avukatlarının beyanlarının alınması tamamlandı. Duruşma savcısının mütalaasının açıklanmasının ardından mütalaaya karşı sanık ve avukat beyanlarını alan mahkeme heyetinin, bugün saat 11.00'de başlayacak duruşmada kararını açıklaması bekleniyor.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Eski milletvekili İlhan Başbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıla kadar 85 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında da 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, Avukat Cemalettin Mutlu, Avukat Orhan Erdemli ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezası talep ediliyor.

Heyet, 3 Temmuz 2020 tarihli duruşmada firari sanıklarla, haklarında yalnızca 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlaması bulunan bazı sanıkların dosyasını ayırmış ve böylece sanık sayısı 88'e düşmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı