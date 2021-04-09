Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'yı ziyaret etti
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Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'yı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'yı ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarı dileğinde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, Başkan Akarca'yı memleketi Siirt'te davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akarca, Vali Hacıbektaşoğlu'na teşekkür ederek, "Tüm Siirtlilere selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

Ziyarete, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve 14. Hukuk Dairesi Başkanı Siirtli Hikmet Onat da bulundu. - SİİRT

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'yı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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