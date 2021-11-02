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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu muhtarları dinledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu muhtarları dinledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kent merkezine bağlı Meydandere, Kurtalan ilçesine bağlı Ballıkaya köyleri ile Kayabağlar beldesine bağlı Bağlar, Kayalı, Çeşmi Mahalle muhtarlarını kabul etti.

SİİRT (İHA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kent merkezine bağlı Meydandere, Kurtalan ilçesine bağlı Ballıkaya köyleri ile Kayabağlar beldesine bağlı Bağlar, Kayalı, Çeşmi Mahalle muhtarlarını kabul etti.

Siirt Belediyesinde gerçekleşen ziyarette mahalle ve köy muhtarları sorun ve taleplerini Vali Hacıbektaşoğlu'na aktardı. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, "Devletimiz ile milletimiz arasında köprü vazifesi gören kıymetli muhtarlarımızın sorun ve taleplerini dinledik. Devletimiz her zaman muhtarlarımızın yanındadır. Yanlarında olmaya devam edecektir. İmkanlarımız dahilinde vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya devam edeceğiz" dedi. - SİİRT

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu muhtarları dinledi

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