Siirt Valisi Atik, Botan'da incelemede bulundu

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Ilısu Baraj suyunun yükseldiği Botan Vadisinde incelemelerde bulundu.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Ilısu Baraj suyunun yükseldiği Botan Vadisinde incelemelerde bulundu.

Atik, beraberinde DSİ, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileriyle Botan Çayı Başur mevkisinde yapılan çalışmaları inceledi.

Vali Atik, Botan Vadisi Milli Park sınırları içerisinde oluşan göl, gelecekte kentin turizm, su sporları, balıkçılık doğa fotoğrafçılığı gibi birçok alanda yeni istihdam kaynakları oluşturacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Baraj gölü çevresinde izinsiz hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Botan Vadisi'nin eşsiz doğa güzelliğini hep birlikte koruyarak geleceğe taşıyacağız. Önümüzdeki dönemlerde gerek doğa turizmi gerekse su sporları ile ilgili adımlar atacağız."

Kaynak: AA