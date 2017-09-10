Siirt Valiliğinden Öldürülen Eski Muhtara İlişkin Açıklama

Siirt Valiliği, Mehmet Salih Arslan adlı eski köy muhtarının öldürülmesi olayına ilişkin soruşturma başlattığını bildirdi.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "09 Eylül 2017 günü saat 21.00 sıralarında Siirt il merkezi Kemerli köyünde ikamet eden Mehmet Salih Arslan'ın silahla vurulduğu ihbarı alınmasına müteakip olay yerine süratle ambulans sevk edilmiş, vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Olayla ilgili adli makamlara bilgi verilmiş olup, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli tahkikata başlanmış, olayın kimler tarafından meydana getirildiği ve PKK/KCK bağlantısının olup olmadığı araştırılmaktadır. Olayla ilgili soruşturma geniş kapsamlı olarak devam etmektedir" denildi. - SİİRT