Göçmenlerin olduğu kamyondan açılan ateşe karşılık verildi; 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
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Göçmenlerin olduğu kamyondan açılan ateşe karşılık verildi; 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Göçmenlerin olduğu kamyondan açılan ateşe karşılık verildi; 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyon, devriye personelinin dur ihtarına uymadı. Sürücü, kamyonu ekiplerin üzerine sürerken, aynı zamanda personelin üzerine ateş açıldı. Siirt Valiliği, kamyondan açılan ateşe karşılık verilmesi sonucu göçmenlerden 2'sinin öldüğünü, 12'sinin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 00.22'de ilçeye bağlı Beğendik beldesi istikametine doğru seyir halinde olan şüpheli aracın olduğu ve sürücüsünün şüpheli hareketler sergilediği ihbarının yapıldığı belirtildi.

"DUR" İHTARINA UYMAYIP ARACI DEVRİYE PERSONELİNE ATEŞ AÇTILAR

İhbarın ardından Pervari-Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığınca Beğendik (Botan) Köprüsü'nde Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi icra edilmeye başlanıldığı aktarılan açıklamada, "Saat 01.27 sıralarında kontrol noktasına yaklaşmakta olan şüpheli kamyon devriye tarafından yapılan 'dur' ihtarına uymadığı ve hızını artırarak aracı personelin üzerine sürüp araçtan ateş açılması üzerine, devriye personeli de ateşe ateşle karşılık vermiştir." denildi.

Siirt Valiliği: Düzensiz göçmenlerin olduğu kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

2 GÖÇMEN ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALADI

Olay sonucunda araçta Afganistan ve Pakistan uyruklu 84 düzensiz göçmenin olduğunun tespit edildiği bildirilen açıklamada, göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 12'sinin yaralandığı kaydedildi.

Siirt Valiliği: Düzensiz göçmenlerin olduğu kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Yaralanan düzensiz göçmenlerin Pervari Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 10 yaralı göçmen Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Olay yerinden kaçan R.E. isimli araç sürücüsü yakalanmış olup, kaçan göçmenleri arama çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili Pervari Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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