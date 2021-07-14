Siirt Vali Yardımcısı Özdemir'den şehit aileleri ve gazilere ziyaret
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Siirt Vali Yardımcısı Özdemir'den şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Siirt Vali Yardımcısı Özdemir'den şehit aileleri ve gazilere ziyaret
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Vali Yardımcısı Resul Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Siirt Vali Yardımcısı Resul Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Özdemir, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören ve İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz ile şehit güvenlik korucusu Mehmet Şirin Oyit'in ailesini ziyaret etti.

Gazi güvenlik korucusu Mehmet Kalkan ile de evine gerçekleştirdikleri ziyarette görüşen Özdemir, şehitlere Allah'tan rahmet gazilere sağlıklı uzun ömür diledi.

Özdemir, şehitlerin geriye bıraktıkları emanetlerine ve gazilere sahip çıkacaklarını ifade ederek, "Bugün şanlı bayrağımızın altında millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak canını bu vatan uğruna veren kardeşlerimizin ve bu uğurda çarpışan gazilerimizin sayesindedir. Şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Bize düşen görev ailelerimize her zaman destek olmaktır." diye konuştu.

Siirt Vali Yardımcısı Özdemir'den şehit aileleri ve gazilere ziyaret
Siirt Vali Yardımcısı Özdemir'den şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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