Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesinde asfalt çalışması yapıldı
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Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesinde asfalt çalışması yapıldı

Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesinde asfalt çalışması yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesindeki yollar asfaltlanmaya başlandı.

Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesindeki yollar asfaltlanmaya başlandı.

Siirt Belediyesi Fen Müdürlüğü ekipler, belediye ile Siirt Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü gereği yerleşkesinde bozulan yollarda çalışma başlattı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ile yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaların önümüzdeki hafta bitirileceğini dile getiren Hacıbektaşoğu, "Üniversitede zamanla yıpranmış hasarlı yollar sıcak asfalt ile yenileniyor. 3 bin 100 metre yol için 10 bin ton sıcak asfalt kullanılacak." diye konuştu.

Rektör Şındak da, desteklerinden dolayı Siirt Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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