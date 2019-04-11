Siirt'te Zırhlı Polis Aracı Devrildi: 3 Yaralı (2)- Yeniden

SİİRT'te virajda otomobilin arkadan çarptığı zırhlı polis aracı devrildi. Kazada, 3 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Siirt-Kurtalan karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 56 AJ 523 otomobil, hızlı girdiği virajda, devriye görevi yapan polislerin içinde bulunduğu zırhlı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen zırhlı araçtaki 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polislerin yardımına, yoldan geçen sürücüler ile çevre sakinleri koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Siirt

Kaynak: DHA