Siirt'te Yaz Kur'an Kurslarına Yoğun İlgi

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla düzenlenen yaz Kur'an kursları, Siirt'te yoğun ilgi görüyor.

Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, Ensar Camisi'nde açılan yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Müftü Altıok, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz Kur'an kurslarının çok önemli olduğunu, bütün çocukların cami havasını teneffüs etmelerini istediklerini söyledi.

"Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla Siirt'te 364 cami ve 127 Kur'an kursunda 12 bin 488 çocuğun Kur'an-ı Kerim öğrendiğini belirten Altıok, "Hedefimiz, 100 binin üzerindeki bütün çocuklarımıza Kur'an öğretmektir. Önümüzdeki yıl inşallah daha erken altyapı çalışmalarını başlatıp, bu sayıyı olabildiğince artıracağız." diye konuştu.

Yaz Kur'an kurslarında çocukların dini doğru öğrenmelerini sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Altıok, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın kötü alışkanlıklar başta olmak üzere, dini istismar eden örgütlerin FETÖ terör örgütünün ve diğer terör örgütlerin tuzaklarında, kıskaçlarından, aldatmacalarından ve yalanlarından kendilerini koruyabilmeleri ve onlara itibar etmemeleri için itikat, ibadet, ahlak ve siyer konusunda çocukları bilinçlendiriyoruz. Çocukları vatanımıza, devletimize ve milletimize layık bir şahsiyet olarak yetiştirmek hedefimizdir. Onun için yaz Kur'an kursları çok önemli."

Kursiyerlerden Eyüp Arslan, okulu biter bitmez yaz Kur'an kurslarına geldiğini belirterek, yaşıtlarına da evde boş oturmak yerine kursa gelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Sait Emre Bağrıyanık da, hem Kur'an öğrendiklerini hem de sosyal aktivitelere katıldığını ifade ederek, yaz Kur'an kursunda güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.