Son dakika haberi: Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İHH ekipleri çocukların bayramını kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İHH ekipleri çocukların bayramını kutladı

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Barış Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Ramazan ayına veda bayrama hoş geldin" etkinliğinde, ekipler çocukların yüzünü boyadı.

Çuval yarışı ve kaşıkla yumurta taşıma oyunu oynanan etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmalarda başarı sağlayan çocukların ailelerine Kızılay Şubesi'nce 200'er liralık giyim çeki hediye edildi.

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan tedbirlere uyarak, ramazanda güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ramazanın başında aşevini faaliyete geçirdiklerini, 12 ekiple yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerini dile getiren Altunç, 468 kişiye 500'er lira zekat yardımı, 800 koli gıda desteği sunduklarını belirtti.

Vefa Sosyal Destek Grubu Sorumlusu Mehmet Keskin de Siirt Valiliği öncülüğünde ramazanda verimli bir çalışma yapıldığını söyledi.

Keskin, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşıladıklarını ifade ederek, "Herkese yardımları ulaştırmaya çalıştık. Ramazanın başından son gününe kadar tüm ekiplerle çalışmalarımızı sürdürdük. Bize büyük destek veren Vali Osman Hacıbektaşoğlu başta olmak üzere emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları Başkanı Fatma Erdemci de ramazanda 900 aileye 500'er liralık yardım çeki verdiklerini, 1400 koli gıda dağıttıklarını, 900 yetim çocuk ve ailelerine giysi yardımı yaptıklarını, bugün de bayram dolayısıyla çocuklarla buluştuklarını aktardı.

Son dakika haberi: Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İHH ekipleri çocukların bayramını kutladı
Son dakika haberi: Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İHH ekipleri çocukların bayramını kutladı
Son dakika haberi: Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İHH ekipleri çocukların bayramını kutladı
Son dakika haberi: Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İHH ekipleri çocukların bayramını kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Erdoğan: '6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor.'
Erdoğan: "6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Samet Aybaba Aykut Kocaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İHH ekipleri çocukların bayramını kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 15:15:47. #1.15#

title