Siirt'te toprak yolun çökmesi sonucu kamyon devrildi: 1 yaralı
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Siirt, 3. Sayfa

Siirt'te toprak yolun çökmesi sonucu kamyon devrildi: 1 yaralı

Siirt'te çimento yüklü kamyon, toprak yolun çökmesi sonucu devrildi.

25.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:01
Siirt'te toprak yolun çökmesi sonucu kamyon devrildi: 1 yaralı

Siirt'te çimento yüklü kamyon, toprak yolun çökmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Conkbayır Mahallesi bağ yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 DA 723 plakalı çimento yüklü kamyon, yolda ilerlediği sırada toprak yolun bir kısmında çökme meydana gelmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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