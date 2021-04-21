Siirt'te Roma dönemine ait 321 gümüş sikke ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te Roma dönemine ait 321 gümüş sikke ele geçirildi

Siirt'te Roma dönemine ait 321 gümüş sikke ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 321 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Siirt'te jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 321 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığının Önlenmesi ve Kültürel Mirasımızın korunması maksadıyla yapılan çalışmalar sonucu, Bitlis ve Siirt illerinde ikamet eden 5 şüphelinin çeşitli yollarla temin ettikleri tarihi eserleri Siirt il merkezine getirerek haksız kazanç elde etmek maksadıyla satacakları, bu kapsamda müşteri arayışı içerisinde oldukları bilgisi alınmıştır. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siirt il merkezinde şüphelilerin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen fiziki takip ve devamında icra edilen operasyon sonucu şüpheliler yakalanmış olup, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalar sonucu; Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 321 adet gümüş sikke ele geçirilmiştir.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheliler hakkında adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Antony Blinken Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Esra Erol Cem Yılmaz Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Bülent Uygun Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Siirt'te Roma dönemine ait 321 gümüş sikke ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 12:35:05. #1.16#

title