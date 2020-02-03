Siirt'te PKK'lı teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
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Siirt'te PKK'lı teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında jandarma timlerine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

03.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:14
Siirt'te PKK'lı teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

'in Pervari ilçesi kırsalında timlerine saldırı düzenleyen 'lı teröristlere yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, geçen yıl Doğanca-Sarıyaprak köyü kırsalında operasyon yürüten jandarma ekiplerine geçiş güzergahında el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyen teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, 6 ay süren çalışma sonucu teröristlere yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 8 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uzun namlulu silah, 3 kilogram kenevir tohumu ile iki telsizin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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