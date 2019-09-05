Siirt'te kütüphane açılışı
Siirt Necip Fazıl Kısakürek İlk ve Ortaokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışı yapıldı.
Siirt Necip Fazıl Kısakürek İlk ve Ortaokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışı yapıldı.
Okul Müdürü Yunus Toprak, yaptığı açıklamada, Siirt Vakfı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Genç Kızılay işbirliğiyle oluşturulan kütüphanede emeği geçenleri kutladı.
Kütüphane hakkında bilgi veren Toprak, 6 aylık bir çalışma sonucu kurulan kütüphanede 2 bine yakın kitapla öğrencilere hizmet verileceğini söyledi.
Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.