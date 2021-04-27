Siirt'te Kovid-19 vakalarının arttığı Gözpınar köyü karantinaya alındı
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Siirt'te Kovid-19 vakalarının arttığı Gözpınar köyü karantinaya alındı

Siirt'te Kovid-19 vakalarının arttığı Gözpınar köyü karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Kurtalan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, artan vakalar nedeniyle köyde karantina uygulanmasına karar verildi.

Vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla köye giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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