Siirt'te Kovid-19 vakalarının arttığı Gözpınar köyü karantinaya alındı
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Kurtalan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, artan vakalar nedeniyle köyde karantina uygulanmasına karar verildi.
Vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla köye giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle kapatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay