İpek Er'in ölümüne neden olmakla suçlanan Musa Orhan'ın tutuklama talebi reddedildi - Haberler
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İpek Er'in ölümüne neden olmakla suçlanan Musa Orhan'ın tutuklama talebi reddedildi

AA - Haberler | 3. Sayfa
İpek Er'in ölümüne neden olmakla suçlanan Musa Orhan'ın tutuklama talebi reddedildi

Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduktan sonra intihara sürükleme iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı, Orhan'ın tutuklanmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Ancak mahkeme tutuklama talebini reddetti.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan ve avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı.

"SUSMA" HAKKINI KULLANDI

Maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlendi. Sanık Orhan, "susma" hakkını kullanacağını belirterek, savunma yapmadı.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanık hakkında, nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını, sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 102/2 maddesi gereğince cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı suçun vasfı ve suç için kanunda öngörülen ceza süresinin sanığın kaçacağı veya delil karartacağı yönünde somut olgu niteliğinde olması hususları gözetilerek hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

TALEP REDDEDİLDİ

Ancak mahkeme, savcılığın tutuklama talebini reddetti.

Maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları mütalaaya ilişkin beyanlarında sanığın tutuklu yargılanmasını talep ettiklerini belirtti.

"MASUM OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Sanık Orhan ise mütalaaya ilişkin savunmasında, "Masum olduğumu düşünüyorum. İpek Er'in ölümüne üzgünüm. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklanma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 3 Aralık'a erteledi.

AVUKAT CÜBBESİYLE DURUŞMA GİRMEK İSTEYEN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, duruşma salonuna avukat cübbesi giyerek girmek isteyen bir kişi, polisin dikkati sayesinde fark edilerek, gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı. 16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

İpek Er'in ölümüne neden olmakla suçlanan Musa Orhan'ın tutuklama talebi reddedildi

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
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Haber: İpek Er'in ölümüne neden olmakla suçlanan Musa Orhan'ın tutuklama talebi reddedildi - Haberler
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