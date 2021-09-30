Siirt'te dili boğazına kaçan öğrenci, öğretmenin müdahalesiyle kurtuldu - Haberler
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Siirt'te dili boğazına kaçan öğrenci, öğretmenin müdahalesiyle kurtuldu

AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Siirt'te dili boğazına kaçan öğrenci, öğretmenin müdahalesiyle kurtuldu

Siirt'te bir okulda, arkadaşlarıyla bahçede top oynadığı sırada yere düşmesi sonucu dili boğazına kaçan öğrenci, öğretmenin müdahalesiyle yeniden nefes aldı.

SİİRT (AA) - Siirt'te bir okulda, arkadaşlarıyla bahçede top oynadığı sırada yere düşmesi sonucu dili boğazına kaçan öğrenci, öğretmenin müdahalesiyle yeniden nefes aldı.

Merkez Barış Mahallesi'ndeki Said Nursi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mustafa Pesen (13), okul bahçesinde top oynadığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Bu sırada okulun bahçe nöbetçisi olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ekrem Özdemir, fenalaşan öğrencinin yanına giderek müdahale etti.

Özdemir, öğrencinin boğazına kaçan dilini eliyle çıkararak nefes almasını sağladı.

Hayata döndürülen Pesen, okul bahçesine giren bir kamyonete bindirilerek kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öğretmenin öğrenciye müdahalesi kamerada

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'in talimatıyla bir okulda açılan ilk yardım eğitimine katılan Özdemir'in öğrenciye müdahalesi, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Özdemir, AA muhabirine, öğrencinin düştüğünü görür görmez yanına gittiğini ve müdahaleye başladığını söyledi.

Aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde öğrenciye müdahale ettiğini, Okul Müdürü Işık ve diğer öğretmenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdiğini dile getiren Özdemir, o anları şöyle anlattı:

"Öğrencimizin, çırpınışlarını görünce nefes almakta zorluk çektiğini görünce dilinin boğazına kaçtığını anladım. Çünkü bize kursta o anlamda eğitim verilmişti. Çok zor şartlardı. O an tedirginlik ve korku vardı. Ağzını açmaya çalıştığımda inanılmaz bir kasılma olmuştu. Doktor beyin söylediği, parmağını koparabilirdi. Ama ne olursa olsun bir öğrencimizin canıydı. Parmaklarım yaralandı fakat şeyi göze aldım ve ağzını açıp dilini çıkarmayı başardım."

Okul Müdürü Uğur Işık da haber verilir verilmez olay yerine gittiğini ve kalabalığı dağıtarak müdahaleyi kolaylaştırmaya çalıştıklarını anlattı.

Işık, "Öğrencileri dağıtıp ambulansı biraz bekledik. Ambulansın geç gelme ihtimaline karşı o anda okul bahçesine gelen bir kamyonetle öğrencimizi hastaneye götürdük. Allah bir daha bize ve ailesine böyle şeyler yaşatmasın. Zor anlardı. Herkes panik içerisindeydi." dedi.

Öğretmene teşekkür etti

Öğrenci Pesen de arkadaşlarıyla top oynadığı sırada yere düştüğünü ve sonrasını hatırlayamadığını anlattı.

"Daha sonra kendimi hastanede buldum." diyen Pesen, kendisine müdahale eden öğretmeni Özdemir'e teşekkür etti.

Pesen, "Ekrem öğretmenimiz müdahale etmiş. İlk yardım eğitiminin önemini bir kez daha anladım. Bu eğitimi ben daha fazla alacağım. Bugün benim hayatım kurtuldu başka gün belki ben de başkasının hayatını kurtarırım." diye konuştu.

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siirt'te dili boğazına kaçan öğrenci, öğretmenin müdahalesiyle kurtuldu - Haberler
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