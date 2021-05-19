Siirt'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Siirt'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Siirt'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtalan-Batman kara yolunda seyir halindeki S.Ö. yönetimindeki 03 VK 446 plakalı kamyonet, Çayırlı köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü S.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Siirt'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Siirt'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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