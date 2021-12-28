Siirt'te araçta tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan heykel bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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