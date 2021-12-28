Siirt'te araçta tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te araçta tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirildi

Siirt'te araçta tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirildi
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirildi.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan heykel bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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