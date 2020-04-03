Siirt'te araç trafiğine kapanan Güres Caddesi'nde yaya trafiğine de sınırlandırma Siirt kent merkezindeki Güres Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaya trafiğine sınırlandırma getirildi.

Siirt kent merkezindeki Güres Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaya trafiğine sınırlandırma getirildi.

Vali Ali Fuat Atik, kentin en işlek yerlerinden biri olan ve araç trafiğine kapatılan caddede salgına ilişkin yapılan uyarılara rağmen yoğunluk yaşanması üzerine ilave tedbir alınması talimatını verdi.

Daha önce de caddede inceleme yaparak halka uyarıda bulunan Vali Atik'in talimatıyla, insan sağlığının korunması, sosyal izolasyonun sağlanması için caddenin giriş ve çıkışı barikatla kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin devriye görevi yürüttüğü caddeye geçiş yapmak isteyenlere ikazda bulunuluyor.

Vatandaşlardan Erhan Aydın, koronavirüsün yayılımını engellemek için alınacak her türlü tedbiri desteklediklerini aktardı.

Herkesin bu tedbirleri uygulamasının önemine değinen Aydın, "Zorunlu olmadıkça kimsenin sokağa çıkmaması hem biz hem de sevdiklerimiz için iyi olacak. Bu amaçla tedbirlerin biraz daha artırılmasını bekliyoruz." dedi.

Arif Sosyal da alınan güvenlik önlemlerini desteklediklerini dile getirerek, "Kimse gerekmedikçe sokağa çıkmasın. Acil ihtiyaçlarımızı karşılamak için sokağa çıktığımızda da sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Herkes sevdikleri için bu kurala uymalıdır." diye konuştu.

Cafer Aldemir ise uyarılara rağmen caddede yoğunluk yaşandığını ve bu nedenle bariyerlerle kapatılmasını yerinde bir karar olduğunu aktardı.

Aldemir, "Acil ihtiyaç için sokağa çıktım. Yapılan uyarıları harfiyen uygulamalıyız. Aslında toplum olarak ciddi tedbirler almamız gerekir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA