Siirt'te aileler, devlet desteğiyle sağlanan susam tohumlarını toprakla buluşturdu

Siirt'in Tillo ilçesinde ailelere devlet desteğiyle sağlanan susam tohumları toprakla buluşturuldu.

Siirt'in Tillo ilçesinde ailelere devlet desteğiyle sağlanan susam tohumları toprakla buluşturuldu.

Tillo'nun nar, ceviz, pirinç, üzüm, incir, fasulye üretilen Hatrant köyü Erenler mezrasında 17 aile, Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 75 hibe desteği ile 100 dekar alanda 100 kilogram susam ekimi yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, beraberinde yardımcısı Sabri Tan, İlçe Müdürü Mehmet Resul Eren, kurum yetkilileri ve tarım danışmanlarıyla çiftçileri ziyaret etti, susam üretimiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Demirhan, üretimi artırmak için çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, bereketli topraklarda yöresel ürünlerin yetiştirildiğini söyledi.

Huzurun sağlanması sayesinde vatandaşların köylerine dönmesiyle tarımsal üretimin yeniden canlandığına işaret eden Demirhan, "Üretimi artırmayı ve yöresel ürünleri tekrar canlandırmayı amaçlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız Siirt için 'Susam Üretiminin Artırılması' projesini geliştirdi. Köylere susam tohumu desteğinde bulunduk." dedi.

Hatrant köyü muhtarı Hayrettin Beydoğan da 100 haneden 60'ının çiftçilik yaptığı köyde, üretime katkıda bulunduklarını kaydetti.

Köyün kuraklıktan etkilenmediğini dile getiren Beydoğan, "Devlet tarafından sıkıntılarımız giderildi. Çok bereketli topraklarımız var. Bakanlığın desteğiyle susam ektik, çok iyi verim bekliyoruz. Devletin desteğini her daim bekliyoruz." diye konuştu.

Çiftçilerden Abdülaziz Gezer de uzun yıllar İstanbul ve İzmir'de çalıştıktan sonra köye dönüş yaptığını anlattı.

Köyünde toprağını işlediğini belirterek, "Burada çok güzel ürünler yetiştiriyoruz. Benim gibi birçok köylü bu topraklardan fayda sağlıyor. Tek bir sıkıntımız var o da yolumuz yok. 100 kilometrelik yolu aşmak için saatlerce yürümek zorunda kalıyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık