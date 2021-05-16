Siirt'te 88 yaşındaki dengbej Tayyip Toymaz hayatını kaybetti
Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki dengbej Tayyip Toymaz hayatını kaybetti.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki dengbej Tayyip Toymaz hayatını kaybetti.
Organ yetmezliği nedeniyle bir süredir Diyarbakır'da tedavi gören Toymaz, yaşamını yitirdi.
Toymaz'ın cenazesi, Kurtalan ilçesinin Çayırlı köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay