Siirt'te 80 yaşındaki şehit annesi oğlunun mezarına götürüldü
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Siirt Valiliği, Siirt, Haber

Siirt'te 80 yaşındaki şehit annesi oğlunun mezarına götürüldü

Siirt'te 80 yaşındaki şehit annesi oğlunun mezarına götürüldü Siirt Valiliği bünyesinde ihtiyaç sahibi ailelere destek için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 80 yaşındaki şehit annesinin isteğini yerine getirdi, oğlunun mezarına götürdü.

24.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:04
Siirt'te 80 yaşındaki şehit annesi oğlunun mezarına götürüldü

Siirt'te 80 yaşındaki şehit annesi oğlunun mezarına götürüldü

SİİRT - Siirt Valiliği bünyesinde ihtiyaç sahibi ailelere destek için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 80 yaşındaki şehit annesinin isteğini yerine getirdi, oğlunun mezarına götürdü.

Merkezde oturan Dürri İlbaş ve şehidin abisi Ömer İlbaş imkanları olmadığı için evden çıkamadıklarından Siirt Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak şehidin mezarlığına gitmek istediklerinim söyledi.

Ekipler, ihbar hattına arayan şehit annesi için seferber oldu. Mahalleye giden ekipler, anne Düri ve şehidin ağabeyi Ömer İlbaş'ı alarak mezarlığa götürdü. yapılan duanın ardından şehidin annesine Türk bayrağı verildi.

Vefa Sosyal Destek ekibinden Ömer Baytekin, şehidin ailesinin talebini kısa sürede gerçekleştirdiklerini söyledi.

Baytekin, "Siirt Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubunda göre almaktayım. Dumlupınar mahallesinde bizi arayan şehit annesi oğlunun mezarını ziyaret etmek istediğini söyledi. Hemen ekiplerle söz konusu adrese gittik. 80 yaşındaki annemiz sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamadığı için bizden talepte bulunduk. Ben de bir şehit çocuğuyum. Annemizi alarak şehidin mezarlığına götürdük. Dua ettik. Şehidin annesine ve kardeşine Türk bayrağı armağan etti." Dedi.

Şehidin ağabeyi Ömer İlbaş, teröre lanet okuyarak, "Allah devlete ve millete zeval vermesin." Aktardı.

Aile daha sonra araçla evlerine bırakıldı.

Siirt'te 80 yaşındaki şehit annesi oğlunun mezarına götürüldü

Kaynak: İHA

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