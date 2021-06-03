Siirt'te 18 derslikli ilkokul binasının temeli atıldı, kütüphane açılışı yapıldı
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Siirt'te 18 derslikli ilkokul binasının temeli atıldı, kütüphane açılışı yapıldı

Siirt'te 18 derslikli ilkokul binasının temeli atıldı, kütüphane açılışı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'in Şirvan ilçesinde 18 derslikli ilkokul binasının temeli atıldı, kütüphane açılışı yapıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde 18 derslikli ilkokul binasının temeli atıldı, kütüphane açılışı yapıldı.

İlçede düzenlenen temel atma töreninde konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, eğitim yatırımlarının Siirt'te hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

İl genelinde 5 bin 526 öğretmenle 90 bin öğrenciye eğitim ve öğretim verildiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Büyük bir ülkeyiz, büyük bir milletiz. En büyük güvencemiz çocuklarımızdır. İlimizde tüm eğitim alt yapı yatırımlarını tamamladık. Eğitim yatırımlarında, derslik başına düşen öğrenci sayısında iyi durumdayız." dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de eğitim başta olmak üzere tüm alanlarda hükümetin büyük yatırımları olduğunu belirterek, bu yatırımların devam edeceğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ise 18 derslikli Atatürk İlkokulunun yakın zamanda yapımının tamamlanmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Eğitim için imkanların seferber edildiğini anlatan Edip, uzaktan eğitim için 7 bine yakın öğrenciye tablet dağıtıldığını aktardı.

Yapılan konuşmaların ardından okulun temeli atıldı.

Şehit Uzman Jandarma Çavuş Hakan Aktürk Kütüphanesi açıldı

Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler daha sonra ilçede yapımı tamamlanan, Siirt-Pervari karayolunda 19 Ağustos 2015'de terör örgütü mensuplarınca yol kenarına yerleştirilen patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Hakan Aktürk'ün isminin yaşatılacağı kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet eden Hacıbektaşoğlu şehit Aktürk'ün eşiyle telefonda görüntülü görüşme yaparak, kütüphaneyi gösterdi.

Temel atma ve açılış törenine, Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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