Siirt'te 150 metrelik uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
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Siirt'te 150 metrelik uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti

Siirt'te 150 metrelik uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti Siirt'te fotoğraf çekerken dengesini kaybeden kişi 150 metrelik uçurumdan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Siirt'te 150 metrelik uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
14.05.2020 23:22 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:24

Siirt'te 150 metrelik uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti

SİİRT - Siirt'te fotoğraf çekerken dengesini kaybeden kişi 150 metrelik uçurumdan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Deliklitaş mevkiinde meydana geldi. T.Ç., adlı kişi fotoğraf çektiği esnada dengesini kaybederek 150 metre yükseklikten aşağıya düştü. Yakınları jandarma, ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede T.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından T.Ç'nin cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te 150 metrelik uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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