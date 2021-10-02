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Son dakika haberleri: Siirt merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Siirt merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı Siirt merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

SİİRT (İHA) - Siirt merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

SİİRT - Siirt merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin Siirt adliyesi yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Siirt Adliye yapılanmasında yer alan mahrem imamların 2011-2014 yılları arasında kullandıkları operasyonel hatlar tespit edilmiş ve hatlar üzerinde yapılan HTS analizlerinde, mahrem imamlarla ardışık olarak irtibatı bulunan 121 adliye personeli tespit edilmiştir. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde haklarında daha önceden işlem yapılan 82 kişinin tespitleri yetkisizlikle illerine ve dosyalarına gönderilmiştir. Operasyonda çoğunluğunun halen aktif olarak görev yaptığı tespit edilen Siirt'te 14, İstanbul'da 1, Bursa'da 1, Eskişehir'de 1, Mersin'de 1 olmak üzere 18 adliye personel eş zamanlı gözaltına alınmış" denildi.

Son dakika haberleri: Siirt merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Siirt merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Siirt merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Siirt merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri
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