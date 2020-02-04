Siirt ekipler, hamile kadın ve azra bebek için seferber oldu

04.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:53

Ekipler, hamile kadın ve Azra bebek için seferber oldu

SİİRT'te, yolları kardan kapanan köylerde aniden rahatsızlanan hamile Gamze Nur Aktaş (20) ile 1 yaşındaki Azra Uslu için karla mücadele ekipleri seferber oldu. Saatler süren çalışmaların ardından hastaneye kaldırılan Aktaş ile Uslu'nun, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Pervari ilçesine bağlı Gümüşören köyünde 2'nci çocuğuna hamile olan Gamze Nur Aktaş rahatsızlanınca, yakınları sağlık görevlilerine haber verdi. Köy yolunun kardan kapalı olduğunu öğrenen sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden yardım talep etti. Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışması sonucu sağlık görevlileri, Gümüşören köyüne ulaştı. Ambulansa alınan Aktaş, yaklaşık 3 saat sonra Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

1 YAŞINDAKİ AZRA BEBEK AMBULANSA ULAŞTIRILDI

Karla mücadele ekipleri bu kez yolu kardan kapalı olan Pervari ilçesindeki Karşıkaya köyünde yüksek ateş sonucu rahatsızlanan 1 yaşındaki Azra Uslu için seferber oldu. Karla mücadele ekiplerinin Karşıyaka köy yolunu ulaşıma açmasının ardından sağlık görevlileri, Azra bebeğe yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavisi süren Azra bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde kardan dolayı kapanan yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Canpolat, bu bölgelerde çığ düşmelerinin meydana geldiğini ve çığdan ötürü birden fazla köy yolunun kapandığını belirterek, "İlçelerimizde yoğun kar yağışları aralıklar ile devam etmektedir. Kardan açtığımız birçok yolumuz çığ düşmesinden dolayı tekrar kapandı. Çığın düşmesinin arından yolun boş olması sevindirici olurken çığ düşen yollarımızı tekrar açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgelerde canını dişine katan ekiplerimizi kutluyorum, ekiplerimiz büyük bir özveriyle yolların açılmasını sağlıyor" dedi.

MİNİBÜSÜN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Karşıkaya köyünde park halindeki aracın üstüne çığ düştü. Köyün servisini sağlayan ve o sırada park halinde olan yolcu minibüsünün içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Can kaybının yaşanmadığı olayda İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak aracın bulunduğu yerden kurtarılmasını sağladı. 3 saatlik çalışma neticesinde araç çığ altından çıkarıldı.

Kaynak: DHA