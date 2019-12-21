Siirt aksiyon sporcuları, siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladı
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Siirt aksiyon sporcuları, siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladı

Aksiyon sporcuları, Siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladıAKSİYON sporcuları Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Siirt'tin Tillo ilçesindeki 1300 rakımlı Kaletül- Üstad Tepesi'nden yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.

21.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:28
Siirt aksiyon sporcuları, siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladı

Aksiyon sporcuları, 'te 1300 rakımlı tepeden atladı

AKSİYON sporcuları Cengiz ile Ferdi Toy, Siirt'tin ilçesindeki 1300 rakımlı Kaletül- Üstad Tepesi'nden yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.

Siirt'in Pervari ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin en yüksek konsol köprüsü olan Köprüsü'nden atlayış yapmak için kente gelen aksiyon sporcular Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Tillo'daki 1300 rakımlı Kaletül- Üstad Tepesi'nden yamaç paraşütüyle serbest atlayış gerçekleştirdi.

Daha önce İstanbul Galata Kulesi'nden serbest atlayış yapan Cengiz Koçak, Kaletül-Üstad Tepesi'nin yamaç paraşütü etkinliği için uygun bir yer olduğunu söyledi. Beğendik Köprüsü'nde atlayışa şu an için izin alamadıklarını anlatan Koçak, "Kaletül-Üstad Tepesi'nden yapacağımız atlayıştan sonra Siirt'te birkaç gün kalarak çeşitli yerlerde atlayışlarımızı sürdüreceğiz dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Siirt aksiyon sporcuları, siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladı
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