"Şiir Hatları Vapuru" en güzel şiirlerle Beykoz'a geldi

25.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 08:59

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şiir Derneği'nin işbirliğiyle gerçekleşen XII. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'ne bu yıl 10'u yurtdışından, 10'u da Türkiye'den olmak üzere toplam 20 şair ve yazar katıldı.

"Divan Şiir Geleneği- Şehir ve Edebiyat" temasıyla hazırlanan programlar, şehrin farklı mekânlarındaki konserler, dinletiler, sergiler, şiir okumaları ve söyleşiler ilgi gördü.

Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin son günündeki "Boğaziçi Okuması" etkinliği için Eminönü'nden hareket eden "Şiir Hatları Vapuru"yla Beykoz'a gelen konuk şairler sanatseverler ve şiir severlerle buluştu.

Mehmet Akif Ersoy Şiir Evi'nde yapılan etkinlikte Ahmad Zakaria, Marianne Larsen, Teresa Pascual, Azita Ghahreman, Najwan Darwish, Paul Henri Campbell, Danyball Reyes Umbria, Yanuva Leon, Serkan Türk, Cevdet Karal, Alphan Akgül, Atakan Yavuz, Şafak Çelik kendi şiirlerini okudu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da her yaştan şiir severi buluşturan etkinliğe katılarak 12 yıldan bu yana şehrin belleğinde önemli bir yer edinen festivale katkı sunan şairlere teşekkür etti.

En güzle şiirleriyle festivale renk katan şairler ilçenin farklı mekânlarını da ziyaret etti.

Kaynak: Bültenler