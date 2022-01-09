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Şiir gecesi ve fotoğraf yarışması ödül töreni düzenlendi

Şiir gecesi ve fotoğraf yarışması ödül töreni düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen şiir gecesi ve fotoğraf yarışması ödül törenine konuk olan Kahtalı Mıçe, bu kez şiirleriyle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen şiir gecesi ve fotoğraf yarışması ödül törenine konuk olan Kahtalı Mıçe, bu kez şiirleriyle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda şiir sever katıldı.

Okunan şiirler sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, sanatçılar Kahtalı Mıçe ve Aziz Taştan'a plaket takdim etti.

Konser sonunda, Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ve daha önce sonuçları açıklanan Adıyaman'da tütün hasadı konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacılarla jüri üyelerine yine Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış tarafından çeşitli hediyeler ve teşekkür belgeleri takdim edildi. - ADIYAMAN

Şiir gecesi ve fotoğraf yarışması ödül töreni düzenlendi

Şiir gecesi ve fotoğraf yarışması ödül töreni düzenlendi

Şiir gecesi ve fotoğraf yarışması ödül töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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