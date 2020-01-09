Şiilik nedir, nasıl ortaya çıktı? Sünnilikten farkı ne? 6 soruda bilinmesi gerekenler
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Şiilik nedir, nasıl ortaya çıktı? Sünnilikten farkı ne? 6 soruda bilinmesi gerekenler

Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler Şiilik kavramını bir kez daha gündeme getirdi: Şiilik nedir? Nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? Homojen bir yapı mı? Sünnilikle benzer ya da farklı yönleri neler? Konunun Türkiye'deki önde gelen uzmanlarından, Prof. Dr. Hasan Onat, euronews Türkçe için yanıtladı

09.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:36
Şiilik nedir, nasıl ortaya çıktı? Sünnilikten farkı ne? 6 soruda bilinmesi gerekenler

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sadece memleketi İran'da değil, Şii nüfusun yaşadığı birçok ülkede protesto edildi. 'da yaşanan son gelişmeler Şiilik kavramını bir kez daha gündeme getirdi: Şiilik nedir? Nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? Homojen bir yapı mı? Sünnilikle benzer ya da farklı yönleri neler?


Şiilikle ilgili bu soruları konunun 'deki önde gelen uzmanlarından, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. , Türkçe için yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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