Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
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Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü

Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Gizem Güven, dün akşam kına gecesi yaptı. Haftaya Caner Turp ile evlenecek olan Güven, ünlü isimlerin akın ettiği kına gecesinde kurtlarını döktü.

29.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:36

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde Ceren karakterini oynayan Gizem Güven, futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Dün akşam kına gecesi yapan Güven, pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

KURTLARINI DÖKTÜ

Bir dönemin çocuk yıldızlarından olan ve Sihirli Annem ile Selena dizilerinde canlandırdığı karakterlerle ünlenen Gizem Güven dünya evine giriyor. Güven dün akşam kına gecesi için yeşil bir elbise tercih etti ve kınasında özel bir dans kareografisi hazırladı. Güzel oyuncu kına gecesinde yakın dostlarıyla kurtlarını dökene kadar da oynadı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Eline kına yakılırken lacivert bir bindallı giyen Gizem Güven, annesinin yanına gelmesiyle gözyaşlarına hakim olamadı. Anne ve kız birbirine sarılarak gözyaşı döktü.

NEDİMELİĞİNİ ÜNLÜ İSİMLER YAPTI

Gizem Güven'in kına öncesi otel odasında yaptığı çekimlerde ise Sihirli Annem ve Selena dizisindeki rol arkadaşı Jennifer Boyner, Zeynep Özkaya ve Dilara Kurtulmuş nedimeliğini yaptı.

İşte Gizem Güven'in kınasından ilk görüntüler...

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Haber Yorumları (4)
YASLI KURT: Geliyo yasaklar kızım, acele et ilk gece heyecanı ayri bir guzel loo. Hmm
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AĞLAYAN HURMA KÜTÜĞÜ: Bunlara korona yok Nihat Hocam gibi mubarek evliyadan imaanlar korona oluyor neden acıba?
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
COŞKUN: Yaaa Rabbel alemiiiin . Bunun da eline sürdüğü kına , benimkide kına ! Ama gerisi uymuyor Yaaa Rabbel alemiiin .
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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