Sihirli Annem Betüş kimdir? Sihirli Annem Betüş: Açelya Topaloğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Açelya Topaloğlu hayatı nedir?

Sihirli Annem Betüş kimdir? Sihirli Annem Betüş: Açelya Topaloğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Açelya Topaloğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SİHİRLİ ANNEM BETÜŞ: AÇELYA TOPALOĞLU KİMDİR?

Açelya Topaloğlu 19 Kasım 1986'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren üniversiteye kadar olan dönemde dans ile ilgilenen Açelya Topaloğlu, Tan Sağtürk Dans Okulu Modern Dans bölümünde dans eğitimi almıştır. Kısa bir süre Anadolu Ateşi Dans Grubunda yer almıştır. Annesinin büyük desteği ile üniversite çağına yaklaştıkça tiyatroya daha çok ağırlık vermiş, 2008-2009 yılında MSM-Actor Studio 'da müzikal eğitimi alıp 2009 yılında MSM-Konservatuvar Tiyatro Bölümü 'nü kazanıp 2013 yılında mezun olmuştur.

ROL ALDIĞI FİLMLER

Aşk Yakar,

Arka Sokaklar,

Gece Sularında İstanbul,

Eve Düşen Yıldırım,

Kaçak Gelinler,

İnadına Aşk,

Meryem,

Darısı Başımıza isimli dizilerde rol alan oyuncu sinama filmlerinde de yer aldı.

Ünlü oyuncu, Beni Seviyorum,

Arkadaşlar Arasında,

Öldür Beni Sevgilim isimli sinema projelerine adını yazdırdı.

Güldür Güldür Show