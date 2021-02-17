Sihirli Annem Alara kimdir? Sihirli Annem Çilek'in arkadaşı Alara'yı oynayan Gözde Akyıldız kim? Gökçe Akyıldız'ın kardeşi Gözde Akyıldız kaç yaşında?

Ekranların en sevilen dizilerinden olan Sihirli Annem, bir dönem yoğun ilgiyle takip ediliyordu. Sihirli Annem, Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik televizyon dizisi. Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizi, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır. Dizinin ilk bölümü 27 Şubat 2003'te Kanal D'de yayımlandı. 119. bölümün ardından 2006 yılında Star TV'ye geçti. 4.sezon (2005-2006), 11 Nisan 2006'da 131. bölümüyle sona erdi. 5 yıl sonra 29 Nisan 2011'de tekrar Star TV'de yayımlanmaya başladı. 3 sezon daha yayımlandıktan sonra 10 Mart 2012'de 7. sezonda 240. bölümüyle ekranlara veda etti. 2021 yılında Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen adlı dijital platformda tekrardan Sihirli Annem ismiyle ve farklı oyuncularla baştan yayınlandı.

SİHİRLİ ANNEM ALARA KİMDİR?

Çilek'in arkadaşı olarak esirgeme yurdundan gelen Alara, oyunculuğu ile büyük beğeni topladı. Çilek'le eğlenceli zamanlar geçiren Alara karakterini Gözde Akyıldız canlandırıyor.

GÖZDE AKYILDIZ KİMDİR?

Sihirli Annem'in 22. bölümünde yer alan Gözde Akyıldız, Gökçe Akyıldız'ın kardeşidir. 12 Ağustos 1997 tarihinde dünyaya gelen Gözde Akyıldız Sihirli Annem'deki rolü ile bilinir.