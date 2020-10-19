SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler
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SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler

19.10.2020 17:43 | Son Güncelleme: 19.10.2020 18:04

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren ve Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, terör örgütü PKK taktiğine başladı. Ermeni güçleri, SİHA'ları şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirmeye başladı.

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Operasyon kapsamında Dağlık Karabağ bölgesindeki birçok köy Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldı.

TÜRK SİHA'LARI KARŞISINDA ÇARESİZ KALDILAR

Azerbaycan ordusunun envanterine kattığı Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, terör örgütü PKK taktiğine başladı. Ermeni güçleri, hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.

MEVZİLERE CANSIZ MANKEN YERLEŞTİRİYORLAR

Cephede ağır kayıplar veren ve mevzilerden kaçan Ermenistan'ın asker bulmakta zorlandığı gözler önüne serildi. Ermeni güçleri SİHA'ları şaşırtabilmek çareyi mevzilere cansız mankenler yerleştirmekte buldu. Ermenistan ordusunun taktiği terör örgütü PKK'nın taktiğini akıllara getirdi.

SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler
SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler
SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler

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