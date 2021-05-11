Sigortalı çalışan sayısı 866 bin arttı
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Sigortalı çalışan sayısı 866 bin arttı

Sigortalı çalışan sayısı 866 bin arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEPAV'ın açıklamasına göre, son bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı 866 bin arttı, kadın istihdamının payı ise geriledi.

TEPAV'ın açıklamasına göre, son bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı 866 bin arttı, kadın istihdamının payı ise geriledi. Şubat ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,3 oranında artarak 21,1 milyon olarak gerçekleşti.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) istihdam izleme bülteni Şubat 2021 verilerine göre, Şubat ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,3 oranında artarak 21,1 milyon olarak gerçekleşti. Son bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı 866 bin arttı, kadın istihdamının payı ise geriledi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 71,3'ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) artış yüzde 6,1 olurken, esnaf-çiftçi grubunda (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 9 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 4,3 düşüş görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

Ana sektörlerin üçte birinde istihdam yıllık olarak gerilerken, bu sektörler Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ve Nisan 2020'den itibaren istihdamının daraldığı faaliyet kolları oldu. Şubat 2021'de konaklama ve yiyecekte yüzde 10,8; kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporda yüzde 8,7 düzeyinde yıllık düşüşler gerçekleşti. Ayrıca, idari ve destek hizmet faaliyetleri (yüzde 12,1) ve eğitim (yüzde 3,5) sektörlerinde de Nisan-Mayıs 2020 dönemine benzer bir daralma yaşandı. Diğer taraftan, ev içi hizmetlerin içerildiği hane halklarının işveren olarak faaliyeti sektörü yüzde 39,5 oranındaki gerileme ile istihdamı pandemiden en olumsuz etkilenen sektör oldu.

2020 yılının ikinci yarısında toparlanma gösteren sektörlerde ise istihdam artışları hızlanarak devam ediyor. Şubat 2021'de tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 14,3, imalatta yüzde 8,9, inşaatta yüzde 21,2 ve toptan ve perakende ticaret sektörlerinde yüzde 6 oranında istihdam artışları gerçekleşti. Pandemi nedeniyle önem kazanan insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektöründe de yüksek oranlı (yüzde 40,9) istihdam artışları sürüyor. Kadın istihdamının toplam istihdam içindeki payı geçen yıla göre gerilerken, sigortalı kadın çalışan sayısı geçen yıla göre 210 bin arttı ancak, 2020 yılı Şubat ayında yüzde 31,3 olan sigortalı kadın çalışan sayısının toplam istihdam içindeki payı 30,9'a geriledi. Ayrıca, pandeminin ikinci dalgasına yönelik kısıtlayıcı önlemlerin alınmaya başlamasıyla kadın çalışan sayısının düşüş gösterdiği ve Ekim 2020'den bu yana daralmanın yaklaşık 50 bin düzeyine ulaştığı görüldü.

Son bir yılda işyeri sayısı 67 sektörde arttı. Şubat 2021'de Türkiye genelinde faaliyet gösteren işyeri sayısı yüzde 4,7 (88 bin) artarak 1 milyon 966 bin oldu. 22 bin artış ile bina inşaatı sektörü işyeri sayısı en fazla artan sektör oldu. Bu sektörü, perakende ticaret, ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar ve toptan ticaret sektörleri izledi. İşyeri sayısı en hızlı artan sektör yüzde 50,4 ile posta ve kurye faaliyetleri sektörü oldu. Salgında faaliyeti yoğunlaşan eczacılık ve eczacılığa ilişkin malzeme imalatı, yatılı bakım faaliyetleri ya da posta ve kurye faaliyetleri gibi sektörlerde işyeri sayılarının yüksek artış eğilimlerinin korunduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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