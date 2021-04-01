Sigorta Tatbikatçıları Derneği Genel Kurulu yapıldı
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Sigorta Tatbikatçıları Derneği Genel Kurulu yapıldı

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Sigorta Tatbikatçıları Derneği Genel Kurulu yapıldı

Sigorta Tatbikatçıları Derneğinin pandemi tedbirleri kapsamında ertelenen 2018-2020 yılları Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Sigorta Tatbikatçıları Derneğinin pandemi tedbirleri kapsamında ertelenen 2018-2020 yılları Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Derneğin Başkanı Fahri Altıngöz seçildi.

Aksigorta Genel Müdürlük binasında yapılan toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Altıngöz'ün sektörde yaşanan gelişmeler ve mevzuat düzenlemeleri ile ilgili bilgilendirmeleri ile açıldı. Toplantının devamında ise oylama yapılarak Divan Kurulu için oylama yapıldı. Oylama sonucunda Divan Başkanlığı'na Bülent Somuncu, Başkan Yardımcılığı'na Süha Çele ve Katipliğe Tanju Akyol oy birliği ile seçilerek Divan Kurulu oluşturuldu. Şehitler ve vefat eden Sigorta Tatbikatçıları Derneği üyeleri için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından 2018 - 2019 - 2020 yılı Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile mali tablolar Faruk Ömrüuzak tarafından okunarak görüşe sunuldu.

Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı oybirliği ile ibra edilmesinin ardından 2020 - 2022 yılları Çalışma Raporu ve Bütçe Tasarısı okunarak oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine; Fahri Altıngöz (Aksigorta) Faruk Ömrüuzak (İstanbul Üniversitesi - TSEV), Menekşe Uçanoğlu (IUC), Ahmet Yaşar (Quick Sigorta), Mehmet Kalkavan (TSEV), Muhittin Karaman (Milli Re), Süha Çele (Eureko Sigorta) seçildi. Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine; Hazım Tümtürk, Ebru Yüksekbilgili, Ali İzzet Börü, Özer Şimşek, Hamdi Sarıkaya seçildi. Denetleme Kurulu asıl üyeliklerine; Mehmet Yazıcı, Candan Özcan, Cengiz Diren seçildi. Denetleme Kurulu Yedek Üyeliklerine; Feridun Özünal, Atila Yalçın, Ayşe Taylan seçildi. Disiplin Kurulu üyeliklerine; Cengiz Akatlı, Bülent Somuncu, Nihat Tavşanlı seçildi. Disiplin Kurulu yedek üyeliklerine; Necdet Atakul, Mahmut Ömer Altuğ, Suphan Altınordu seçildi.

Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul sonrası ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirerek görev bölümü yaptı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Fahri Altıngöz, Başkan Yardımcılığına Menekşe Uçanoğlu, Yazmanlığa Faruk Ömrüuzak, saymanlığa Ahmet Yaşar, üyeliklere Mehmet Kalkavan, Muhittin Karaman ve Süha Çele getirildi. - ANKARA

Sigorta Tatbikatçıları Derneği Genel Kurulu yapıldı
Sigorta Tatbikatçıları Derneği Genel Kurulu yapıldı
Sigorta Tatbikatçıları Derneği Genel Kurulu yapıldı
Sigorta Tatbikatçıları Derneği Genel Kurulu yapıldı
Sigorta Tatbikatçıları Derneği Genel Kurulu yapıldı
Sigorta Tatbikatçıları Derneği Genel Kurulu yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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