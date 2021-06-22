Sigorta şirketinden  'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliğine destek
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Sigorta şirketinden  'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliğine destek

Sigorta şirketinden  'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliğine destek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Allianz Türkiye, sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'İstanbul'u Koşuyorum' organizasyonunu desteklediğini duyurdu.

Allianz Türkiye, sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'İstanbul'u Koşuyorum' organizasyonunu desteklediğini duyurdu. Her etabı İstanbul'un farklı lokasyonlarında gerçekleştirilecek etkinlik, 3 Temmuz'da 'Kadınlar Koşusu' ile başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un Türkiye'deki yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek ve koşmaya yeni başlayanları kısa mesafeli yarışlarla teşvik edebilmek amacıyla düzenlediği 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliği, Allianz Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştirilecek. Şirket, sürdürülebilirlik strateji kapsamında sağlıklı bir yaşamı teşvik etmeyi hedefliyor.

KADINLARI DAHA GÖRÜNÜR KILMAK AMAÇLANIYOR

5 farklı etapta düzenlenecek olan 'İstanbul'u Koşuyorum' serisi, kadınları daha görünür kılmak ve kentle iç içe geçen tarihlerini vurgulamak amacıyla 3 Temmuz'da Kadıköy İskelesi'nde 'Kadınlar Koşusu' ile başlıyor. Organizasyon kapsamında 1-2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 'Sanal Koşu'ya ise kayıtlı koşucular 'Sweaters' uygulaması üzerinden telefonları ile diledikleri yerden koşarak katılabilecekler.

"İYİLİK PEŞİNDE KOŞUYORUZ"

Allianz Türkiye'nin sürdürülebilir değer yaratma modeli kapsamında toplumsal yatırımlarını her yıl daha da geliştirdiklerini belirten Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, "Allianz Grubu'nun 140 bin kişilik global ailesi olarak her yıl Allianz World Run kapsamında 90 gün boyunca koşuyor, bu yılki eforlarımızın sonucunda oluşacak fonu Kovıd-19 krizinden ağır etkilenen ülkelerdeki sağlık, su temini ve hijyen alanında çalışanlara destek olmak için kullanıyoruz. Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Global Sigorta Ana Sponsoru olan Allianz'ın, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 'Sağlıklı Bireyler'e verdiği destekleri, Türkiye'de de sürdürüyoruz. 2018 yılında sağlıklı kuşaklar yetiştirmek amacıyla başlattığımız kurumsal sosyal sorumluluk programımız Allianz Motto Hareket'i TEGV, EÇEV ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle devam ettiriyoruz. Çalışanlarımız ve acentelerimizle Allianz Türkiye kurumsal koşu takımı olarak 4 yıldır İstanbul Maratonu'na katılıyor ve iyilik peşinde koşuyoruz. Bu alandaki toplumsal yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyerek 'İstanbul'u Koşuyorum' organizasyonunun sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yılki 'İstanbul'u Koşuyorum' serisinin bir sonraki adımı 5 Eylül'deki 'Bakırköy Etabı' olacak. Koşular, 26 Eylül'deki 'Caddebostan Etabı' ve 10 Ekim'deki 'Üsküdar Etabı' ve detayları daha sonra belirlenecek olan 5'inci etabıyla İstanbulluları yıl sonuna kadar bir araya getirmeye devam edecek.

                                              


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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