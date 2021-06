Sigorta şirketi reklam filmiyle gümüş ödül aldı

Allianz Türkiye, '97 yıldır hayatın her anında Allianz seninle' reklam filmiyle Effie'de gümüş ödülün sahibi olduğunu duyurdu. Reklam filminin 'Sigorta Hizmetleri' kategorisinde bu yıl verilen en yüksek ödülü aldığı belirtildi.

"SEVDİKLERİMİZİN YANINDA OLMANIN ÖNEMİNİ ANLATIYORUZ"

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, Effie Türkiye 2021'de ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Dijitalizasyon odaklı yeni nesil sigortacılığa öncülük eden Allianz Türkiye'nin yol haritasını, müşterilerimizin beklentileri belirliyor. Faaliyet alanlarımızın merkezine müşteri odaklı yaklaşımı koyuyor, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olma sözüyle 'Allianz Seninle' diyoruz. Bizlere sağlığını, varlığını emanet eden müşterilerimiz, onları çok daha iyi tanımamızı ve özel hizmetlerle onların her an yanlarında olmamızı bekliyor. Hayatın her türlü olasılığını ve yaşanabilecek her türlü aşamaya değinen reklam filmimizde sevdiklerimizin 'yanında olmanın' önemini anlatıyoruz. Allianz Türkiye olarak tüm gücümüzü müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermek için kullanıyoruz. Bu yaklaşımımızı doğrulayacak şekilde yön verdiğimiz reklam filmimizle, son 2 yıldır olduğu gibi bu yıl da sigorta kategorisinde o yıl verilen en yüksek ödüle layık görüldük" ifadelerini kullandı.

'Allianz Seninle' temalı reklam filmiyle hayatın her aşamasında müşterilerine verdiği desteği duygu dolu sahnelerle izleyiciye ulaştırarak sağladığı güven duygusuna dikkat çekiliyor. Zor günler atlatılırken yaşanan umut duygusu da yine reklam filminde hatırlatılıyor. Allianz Türkiye '97 yıldır hayatın her anında seninle' mesajını verirken, bugünden başlayarak 1930'lu yıllara kadar uzanan hayata dair önemli anları, dönemin unutulmaz şarkıları eşliğinde sunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı