Sığırlarda döl verimliliğin arttırılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sığırlarda döl verimliliğinin arttırılması konulu çalışmalar kapsamında düzenlenen ikinci toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, hayvancılıkta sığır yetiştiriciliğinin önemli olduğunu söyledi. Bakanlık verilerine göre süt ve kırmızı et ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ının sığırlardan elde edildiğini vurgulayan Müdür Sever, "Döl verimi bir sığır işletmesinde ekonomik sürdürülebilirliğinin en önemli göstergelerinden biridir. Bu kapsamda bakanlığımızca 2019-2023 yıllarını kapsayacak olan sığırlarda döl verimliliğini arttırma çalışmaları başlatılmış. Döl verimi izleme birimleri oluşturularak döl verimi izleme sistemi modülü hazırlanmıştır. İzleme birimlerinde görevli personellerin de katılımıyla bölgesel eğitim toplantıları yapılmış, bu eğitimlerin daha alt birimleri kapsayacak şekilde genişletilmesi ve bu çalışma sonuçlarının aylık olarak bakanlığa bildirilmesi istenmiştir" dedi.

Türkiye'de döl veriminde ciddi kayıplar tespit edildiğini belirten Müdür Sever, "Eskişehir ilimizde bu kayıpların önüne geçmek için ilk olarak müdürlüğümüzce döl verim parametrelerinin yakından takip edilmesi, bu parametrelerin düşük olduğu belirlenen yerleşim yerleri ve işletmelerin yakın takibe alınması ve çözümüne yönelik adımların atılmasını planladık. Konunun milli bir mesele olduğu da göz önüne alınarak çalışmalarımızın üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları, damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri ile iş birliği içinde sürdürüyoruz.

Toplantı karşılıklı soru cevap bölümüyle sona ererken toplantıya; Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütünücü, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever ve Eskişehir-Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA