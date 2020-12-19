Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görüntülendi

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, sığırcık kuşu sürüsü gökyüzünde görsel şölen sundu. Kuş sürüsü, kışı geçirmek için geldikleri Uluabat Gölü havzasında doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi. Sığırcık kuşlarının zaman zaman yollara da konduklarını belirten Tüydeş, "Bazı sürücüler, kalabalık kuş sürüsünü anayola konmuş şekilde görünce kalkacaklarını sanarak hız kesmeden aracı üzerlerine sürüyor. Ancak soğuk hava ve kuş sürüsünün kalabalık olması gibi etkenler yüzünden kuşlar yaklaşan araçları geç fark edebilirler. Bu yüzden sürücülerden böyle bir manzara ile karşılaştıklarında hızlarını yavaşlatmalarını ve mutlaka korna çalmalarını rica ediyoruz" dedi.

Kış aylarında açık arazi, tarla ve sazlık alanlarda toplanan binlerce sığırcık kuşu, yem aramak için birarada hareket ediyor. Aynı zamanda bu toplu uçuşları sayesinde yırtıcı kuşlardan da korunan sığırcıklar, gökyüzünde adeta dans ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı