'Sığınak'takiler tanıtımda buluştu
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'Sığınak'takiler tanıtımda buluştu

Etkinlikte albümde emeği geçen müzisyen ve aranjörler hazır bulundu.

12.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:48
'Sığınak'takiler tanıtımda buluştu

Etkinlikte albümde emeği geçen müzisyen ve aranjörler hazır bulundu. Geceye prodüktör , yapımcı DMC Genel Müdürü Demir, Genel Müdür Yardımcısı Özden Bora'nın yanı sıra Gülden, Beyza Durmaz, Ebru Elver, Melda Gürbey, Onur, Erhan Bayrak, Erdem Kınay, Celil Yavuz, Esad Fidan ve çok sayıda radyocu katıldı.


DMC Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde yerini alan 'Sığınak' adlı albümü için Tuğba Yurt "12 şarkılık albümümüzde gerçekten çok büyük bir emek ve sabır var. Kıymetli bir proje ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Dinleyenler de umarım çok sever. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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