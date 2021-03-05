Sigaraya bağlı hastalık nedeniyle bacağını kaybeden Yaman, yaşadıklarını anlattı Açıklaması
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Sigaraya bağlı hastalık nedeniyle bacağını kaybeden Yaman, yaşadıklarını anlattı Açıklaması

05.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:19
Sigaraya bağlı hastalık nedeniyle bacağını kaybeden Yaman, yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Çankırı'da, genellikle sigara içenlerde görülen "buerger hastalığı" (kol ve bacakta atardamar tıkanıklığı) nedeniyle sağ bacağını diz altından kaybeden 49 yaşındaki İsmail Yaman, yaşadığı zorlukları anlattı.

Çankırı'da, genellikle sigara içenlerde görülen "buerger hastalığı" (kol ve bacakta atardamar tıkanıklığı) nedeniyle sağ bacağını diz altından kaybeden 49 yaşındaki İsmail Yaman, yaşadığı zorlukları anlattı.

Arkadaş çevresi nedeniyle 16 yaşlarında sigara içmeye başlayan Yaman, yaklaşık 30 yıl bu alışkanlığını sürdürdü.

İlerleyen yıllarda sağlık sorunları yaşamaya başlayan Yaman'ın, çoğunlukla sigara içenlerde görülen bu hastalık nedeniyle 2013'te ayak baş parmağı, 2019'da da sağ bacağı diz altından kesildi.

Evli ve 2 erkek çocuk sahibi Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ayak baş parmağı kesildikten sonra yanındaki parmakların eridiğini söyledi.

Bacağının da kurtarılamadığını dile getiren Yaman, "Sigara gerçekten zararlı. Ekim 2020'de babamı kaybettim. Babam 50 senedir sigara içmiyordu ama zamanında içmiş. Hastaneye gittiğimizde, kapıdan girdiğinde doktor 'Kaç paket sigara içiyor?' diye sordu. Sigaranın 50 yıl sonra da olsa illa bir şeyi çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Yaman, "Emekliyim, aldığım para ancak mutfak ihtiyaçlarına gidiyor. Çalışmam lazım ama çalışamıyorum. Şimdi nereden iş isteyeyim bu vaziyette. Mesleğim zaten inşaatçılıktı. Her konuda rahatsız ediyor. İnsanlar kendini, annesini, babasını, eşini, çocuklarını düşünüyorsa sigara içmesin." dedi.

Ayağının kesilmesinin hayatını değiştirdiğini dile getiren Yaman, "Bu hastalıktan önce çıkıp gezebiliyordum, şimdi gezemiyorum. Sağlığım yerinde olsa da keşke çalışabilsem ama engelliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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