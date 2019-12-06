Sigarada "düz paket" uygulamasına geçilmesi

06.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:12

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek, sigarada düz paket uygulamasının yanı sıra en kısa zamanda standardizasyona gidilmesi gerektiğini bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, sigarada "düz paket" uygulamasını değerlendiren Elbek, 5 Aralık 2018'te yayımlanan 4207 Sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler arasında tütün ürünlerinin düz ve standart biçimde piyasaya arz olunması ile sağlık uyarılarının paketlerin en geniş iki yüzünde yüzde 85 oranında yer alması hükmü bulunduğunu aktardı.

Kanuna bağlı olarak hazırlanan yönetmelikte sadece "düz paket"e yönelik paket rengi, font bilgisi bulunduğunu ve kanunun standart paket hükmünün yerine getirilmediğini ifade eden Elbek, şu bilgileri paylaştı:

"Sigarada, farklı sigara boyutları ve çapları, farklı alt markalar ve içerikler ile farklı paket tipleri standartlaştırılmamıştır. En kısa zamanda sigara paketlerinin standardize edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde farklı boyuttaki paketlerin üzerinde sağlık uyarıları aynı şekilde görülemeyecektir. Yönetmelikte bandrollerin paket açıldığında yırtılacak şekilde yapıştırılacağı, bandrolün sağlık uyarılarını kısmen de olsa örtmeyeceği yönünde hükümler vardı. Bu hüküm, mevcut bandrol şekil ve usulünü değiştirmeyi gerekli kılıyordu. Ancak yayımlanan yönetmelik değişiklikleri, gerekli bandrolleme değişikliğinin yeni paketlerle eş zamanlı olamayacağını, gerekli uyumun en geç 31 Aralık 2020'ye kadar sağlanacağı yönündeki geçici bir madde ile gösterdi. Bu durumda 2021 başına kadar bandroller sağlık uyarılarının bütünlüğünü bozarak uygulanacak. Çok etkili olan sağlık uyarılarının bandrollerle örtülü olmaması gereklidir."

"2015'ten itibaren 13 kez düz paket sözü verilmiş"

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Yıldız da düz paketle ilgili ilk resmi taahhüdün, Eylül 2012'de Dünya Sağlık Örgütünün Avrupa ve Doğu Akdeniz'den 42 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen düz paket konulu toplantısında yapıldığını ve Türkiye'nin düz pakete geçiş taahhüdünde bulunan ilk 10 ülke arasına girdiğini hatırlattı.

Yıldız, 2015'te yürürlüğe giren ve Resmi Gazete'de yayımlanan 2015-2018 Ulusal Tütün Kontrolü Eylem Planı Genelgesi'nde düz paket uygulamasına geçileceği taahhüdünün yer aldığına değinirken, şunları kaydetti:

"Düz paket 2016 yılında torba yasaya girmiş ancak son anda torba yasadan çıkartılmıştı. Basın taramalarından yapılan bir çalışmada 2015 yılından itibaren karar vericiler tarafından 13 kez düz paket sözü verilmiş olduğu saptanmıştır. Düz paket kanun teklifinin sunulması ile Türkiye politik olarak taahhüt etmiş ülkeler arasından 5 Aralık 2019 itibariyle uygulamayı yapan ülkeler arasına geçmiştir."

Kaynak: AA