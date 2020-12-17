'Sıfır Atık Projesi' ile atık malzemeler sanata dönüştü
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'Sıfır Atık Projesi' ile atık malzemeler sanata dönüştü

17.12.2020 10:50 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:53
'Sıfır Atık Projesi' ile atık malzemeler sanata dönüştü

SİVAS'ın Zara ilçesinde kaymakamlık tarafından 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında "Dönüştür kullan, hayata bağlan" sloganıyla gazete kağıdı ve dönüştürülebilir plastik gibi malzemeler ile yapılan özel tasarım hediyelikler ve süs eşyası beğeni topluyor.

SİVAS'ın Zara ilçesinde kaymakamlık tarafından 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında "Dönüştür kullan, hayata bağlan" sloganıyla gazete kağıdı ve dönüştürülebilir plastik gibi malzemeler ile yapılan özel tasarım hediyelikler ve süs eşyası beğeni topluyor. Proje kapsamında dönüştürülebilir atıkların doğada yok olması değil, yeniden hayata kazandırılması hedeflendi. Projede, Anadolu gelenekleri ve renkleri tema olarak işleniyor.

Proje hakkında bilgiler veren Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, "Sıfır Atık Projesi Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilen bir projedir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizim tarafımızdan da yürütülmektedir. Özellikle evsel ve diğer atıkların toplanıp geri dönüşümüyle alakalı önemli faaliyetler var. Biz de ilçemizde ne yapabiliriz diye düşündük. Rutin olarak çöplerin toplanıp bir başka yere götürülüp orada yok edilmesi ya da farklı alanlarda kullanılması bizi biraz daha farklı fikirlere yöneltti. Eşim Özlem Sayın ile birlikte ne yapabiliriz diye fikir ortaya koyduğumuzda özellikle evsel atık olan kağıtların değerlendirilmesiyle alakalı bir proje düşündük. Kağıtların kullanımıyla beraber çok güzel ürünler ortaya çıktı. Bir hocamız vasıtasıyla kağıtların değerlendirilmesi, bunların hediyelik eşya ya da günlük hayatta kullanılan bir nesneye nasıl dönüşür diye titiz bir çalışma yürüttük. Ürünler de son derece kullanışlı. Sıfır atık konusunda en önemli şey geri dönüştürülebilir olmasıdır. Bunların yok edilmesinden ziyade çevreye daha duyarlı, çevreye katkı sağlayacak geri dönüşümlerin sağlanması çok daha faydalı olacaktır" dedi.

'HEDİYELİK EŞYA OLUŞTURDUK'

Proje sayesinde atıkları sanata dönüştürdüklerini ifade eden Kaymakam Sayın, "Dönüştür kullan, hayata bağlan sloganı ile yola çıktık. Sıfır atık ve geri dönüşümler bizler için de çok önemli. Gazete kağıtlarını, evsel atıkları hediyelik ürünlere dönüştürdük. Yine günlük hayatta kullandığımız pipetlerden oluşturulan görsel bir nesne oluşturuldu. Bunun yanında birçok hediyelik eşya anlamında ürettiğimiz ürünler ortaya çıktı. Biz bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Günlük hayatta sıkça kullandığımız birçok nesneyi bu yöntemle üretebiliriz. Bunların ham şekliyle oluşturulup daha sonra da nasıl bu şekle dönüştürüldüğü hem bir el emeği hem sanat eseri hem de dönüştürüp kullanıyoruz, hayata bağlanıyoruz" diye konuştu. 


'Sıfır Atık Projesi' ile atık malzemeler sanata dönüştü
'Sıfır Atık Projesi' ile atık malzemeler sanata dönüştü
'Sıfır Atık Projesi' ile atık malzemeler sanata dönüştü
'Sıfır Atık Projesi' ile atık malzemeler sanata dönüştü
'Sıfır Atık Projesi' ile atık malzemeler sanata dönüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KIRAS

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